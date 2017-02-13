Суд присяжных США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после его запрета, сообщает ТАСС.

«Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период», — сказал представитель спортсмена Андрей Рябинский.

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В декабре Всемирный боксерский совет отменил бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе из-за положительной допинг-пробы россиянина. Сообщалось, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин.

Подобный случай произошел с Поветкиным в мае. Тогда накануне титульного боя за звание чемпиона мира с американцем Деонтеем Уайлдером он сдал положительный тест на мельдоний.