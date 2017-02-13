Уволили главу департамента образования Волгодонска Анну Пустошкину, где 56 школ и детсадов заключили госконтракты на «лишние» 35 млн рублей.

Ранее после проверки городской Контрольно-счетной палаты (КСП) стало известно, что сумма потенциальной экономии по 817 договорам на поставку детского питания, которые были, по предварительным данным, незаконно заключены директорами школ и детсадов в Волгодонске, ориентировочно могла бы составить около 35 млн рублей.

После отмены электронных аукционов закупки были сделаны у единственного поставщика на основании пункта 5 ч.1 ст. 93 ФЗ№ 44. Согласно этому пункту заказчик может сделать закупку у единственного поставщика, однако сумма одного контракта не должна превышать 100 тысяч рублей, а общая сумма контрактов не должна превышать в сумме по году 2 млн рублей.

Напомним, в конце января «Новая газета» писала о том, что директора 56 образовательных учреждений могут стать фигурантами уголовных дел, поскольку заключили договоры сроком на один год на поставку продуктов питания с единственным поставщиков.