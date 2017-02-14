Более 160 человек в Республике Алтай приступили к поискам потерпевшего крушение вертолета «Робинсон». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главное управление МЧС.

«Во вторник поиски вертолета возобновлены с наступлением светлого времени суток. Сегодня будет задействован глубоководный аппарат "Фалькон", на него мы возлагаем большие надежды — аппарат сможет увидеть даже то, что находится на дне озера при глубине до 300 метров», — сказали агентству в ведомстве.

Кроме того, в поисках задействуют три вертолета МИ-8.

Накануне поиски пропавшего над Телецким озером вертолета «Робинсон» были приостановлены из-за темноты. Отмечалось, что поисковая операция осложняется погодными условиями: снегом и сильным ветром.

Вертолет «Робинсон» пропал 12 февраля над Телецким озером в Турочакском районе. На борту были пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и бейсджампер Глеб Вореводин.