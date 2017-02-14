Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн ушел с поста. Об этом сообщает New York Times.

Флинн покинул пост после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома о своих разговорах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В конце января сообщалось, что спецслужбы США изучили контакты Майкла Флинна, ставшего советником нацбезопасности при президенте Дональде Трампе, с представителями России. Целью ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) было «выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона».

Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, в котором якобы обсуждались санкции.

Ранее СМИ сообщили о том, что Флинн пять раз созванивался с российским послом 29 декабря, в день, когда администрация Барака Обамы наложила очередные санкции на Россию.

Звонки состоялись в период после того, как посольство России было уведомлено о санкциях, и до того момента, как президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия не станет предпринимать ответных действий.

Поскольку беседы имели место до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с дипломатическим представителем.