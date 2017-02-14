Потерпевший крушение на Алтае вертолет «Робинсон» мог столкнуться со снежным зарядом (кратковременным ливневым снегом — ред.). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона.

«Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что нареканий к техническому состоянию вертолета перед вылетом не было.

Ранее во вторник поиски вертолета, пропавшего над Телецким озером, были возобновлены. В них задействованы 160 человек и три вертолета МИ-8.

Вертолет «Робинсон» пропал 12 февраля в Турочакском районе. На борту были пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и бейсджампер Глеб Вореводин.