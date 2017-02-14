Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин из Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Хорошавин доставлен. Сейчас находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, где будет находиться все время рассмотрения уголовного дела в суде», — сказал собеседник агентства.

По его данным, вместе с бывшим губернатором на Сахалин прибыли остальные фигуранты уголовного дела — Сергей Карепкин, Николай Борисов и Андрей Икрамов.

Неделей ранее генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело на Александра Хорошавина и нескольких его подчиненных. Они обвиняются в получении взятки на общую сумму около 522 млн рублей за период с 2009 по 2015 год.

По данным предварительного следствия, экс-губернатор и его подчиненные систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам.

Напомним, Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия». В марте 2015 года его задержали в собственном кабинете.