Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначили генерала Джозефа Келлога. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, генерал Джозеф Келлог является ветераном вооруженных сил США, в которых служил с 1967 по 2003 год, в том числе провел два года на войне во Вьетнаме.

Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост. В письме по случаю отставки он написал, что «непреднамеренно представил избранному вице-президенту и другим» неполноценную информацию о разговорах с российским послом.

«Я искреннее извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», — сообщил Флинн.

Советник Трампа ушел в отставку после того, как спецслужбы США обнаружили нарушения в его контактах с представителями России. Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, в котором обсуждались санкции.

Звонки состоялись в декабре, до инаугурации Трампа. Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать вопросы о санкциях с дипломатическим представителем.