Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал в отставку, передает ТАСС.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», — сказал он, выступая на заседании регионального правительства.

Ковалев — четвертый глава региона, который подал в отставку с начала февраля. Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что решение об отставке Ковалева объясняется не трудностями в регионе, а состоянием его здоровья. Его может сменить выходец из Калужской области, депутат Госдумы Николай Любимов.

Накануне ушел в отставку глава Новгородской области Сергей Митин. Врио губернатора назначен руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) 37-летний Андрей Никитин.

В понедельник, 6 февраля, в отставку ушел губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Позднее свой пост покинул глава Бурятии Вячеслав Наговицын.