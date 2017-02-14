Судья Верховного суда Крыма Юрий Латынин разрешил допросить адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по делу зампреда меджлиса крымскоатарского народа (организация запрещена в России) Ильми Умерова.

Если решение суда устоит в вышестоящих инстанциях, и Полозов получит статус свидетеля, то лишится возможности участвовать в процессе по делу Умерова в качестве адвоката.

«Следователь обратился в суд с ходатайством о допросе меня в качестве свидетеля, основываясь на статье 165 УПК РФ. Но в этой статье есть четкий перечень допустимых следственных действий. И там ничего не сказано про возможность допроса адвоката. В УПК есть другие статьи, на основании которых меня теоретически можно было бы допросить, но следствие на них не ссылалось», — заявил Полозов в ходе заседания.

«Проблема не в том, что я не смогу участвовать в процессе в качестве защитника, а в том, что это покушение на адвокатскую тайну: человек доверил мне, как адвокату, определенную информацию. И теперь я должен передать ее следствию?», — добавил он.

Представитель гособвинения в ходе заседания заявила, что считает постановление Киевского районного суда Симферополя законным. Допрос адвоката Полозова, по словам прокурора, необходим только чтобы установить, является ли Умеров членом меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России).

Суд с доводами прокурора согласился в полном объеме. После вынесения постановления суда Полозов отметил, что обратится с жалобами в Верховный суд и ЕСПЧ.

Киевский районный суд Симферополя 13 декабря 2016 года разрешил допросить Николая Полозова в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Соответствующее постановление вынес судья Виктор Можелянский.