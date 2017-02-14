Приморский районный суд Архангельской области признал экскурсовода Олега Кодолу виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни мэра Соловков Евгения Тютюкова и директора МБУ «Соловецкий многофункциональный центр» Михаила Магида.

Кодола оштрафован на 80 тысяч рублей. Также он обязан возместить потерпевшим моральный ущерб — по 20 тысяч рублей каждому.

Летом 2016 года Кодола опубликовал в своем «живом журнале» ролик, записанный в бане при одной из соловецких гостиниц. На видео Тютюков и Магид обсуждают, как не пускать на соловецкие причалы «кого не надо» при участии знакомых бизнесменов и возможной помощи настоятеля Соловецкого монастыря. Также Магид утверждает, что «поставит раком» причал в карельском городе Кемь, откуда на Соловки прибывает большинство туристов.

Евгений Тютюков позже заявил «Новой газете», что «желание Михаила Лазаревича кого-то там как-то поставить не свидетельствует, что он свои намерения реализует».

Прокуратура, которую Кодола просил проверить «банный ролик», не усмотрела нарушений в разговоре Тютюкова и Магида. Однако сами они написали заявления на экскурсовода, поскольку «изображены в помещении бани в частично обнаженном виде, употребляющими алкоголь и использующими в ходе общения ненормативную лексику, что составляет их личную тайну».

«На мое решение опубликовать видео повлияла бесстыдность происходящего, — заявил Кодола в последнем слове. — Я руководствовался Гражданским кодексом, допускающим использование изображения гражданина без его согласия в общественных интересах. Когда чиновников вывели на чистую воду, они стали прикрываться юридическими уловками, как листком от известного дерева».

Кодола сообщил «Новой газете», что будет обжаловать приговор.