Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков признался, что получил гражданство Украины. Об этом он рассказал в интервью порталу censor.net.ua.

По словам Вороненкова, это произошло еще 6 декабря — спустя два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.

Кроме того, Вороненков подтвердил ранее публиковавшиеся в СМИ сведения, что он дал показания Генпрокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича.

«Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом, помочь своей стране и изобличить этого негодяя. [...] Янукович — марионетка. Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным. Вначале это обращение вообще писал крымский Аксенов. В России все секрет, но ничего не тайна», — заявил Вороненков.

В ходе интервью он несколько раз выступил с жесткой критикой политической ситуации в России, заявив, что в России «сегодня воспитывает пропаганда».

Напомним, Вороненков (ранее — член фракции КПРФ) и его жена, также бывший депутат Госдумы от «Единой России», Мария Максакова переехали в Киев в декабре прошлого года.

В течение вторника читайте на сайте «Новой газеты» подробное расследование о жизни и деятельности Дениса Вороненкова.