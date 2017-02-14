На северо-востоке Москвы неизвестные напали на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи», сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Сотрудники службы инкассаторов получили ранения.

Эту информацию подтверждает источник ТАСС.

Это произошло по адресу улица Римского-Корсакова, 8.

Один из нападавших убит, остальным удалось скрыться. В городе объявлен план «Перехват».

Как рассказала ТАСС представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, нападавших было трое. Ведомство открыло уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

«По предварительной информации, они не сумели забрать сумку с деньгами, один из нападавших был убит», — сказала она.