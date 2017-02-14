Московский окружной военный суд приговорил к тюремным срокам от трех до 14 лет фигурантов дела о подготовке теракта в Москве в 2015 году, передает Интерфакс.

Троих мужчин обвиняли в участии в террористической организации, а также в незаконном изготовлении, приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Подсудимого Эльмана Ашаева приговорили к 12 годам колонии и штрафу в размере 350 тысяч рублей, Мохмада Межидова — к трем годам колонии, а предполагаемого лидера группы Аслана Байсултанова — к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Фигуранты дела частично признали свою вину.

Подозреваемых в подготовке теракта в Москве задержали в октябре 2016 года. По информации ФСБ, обвиняемые прошли подготовку в лагерях «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России), а планируемый теракт в Москве был нацелен на дестабилизацию ситуации в стране и против использования российской армии в Сирии.

При обысках сотрудники спецслужб обнаружили у подозреваемых взрывное вещество, изготовленное на основе аммиачной селитры, электродетонатор и набор инструментов и инструкции по сборке самодельного взрывного устройства.