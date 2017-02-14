Новая газета

15.02.17

«Почему мы соглашаемся, чтобы они нами правили?» Лекция Леонида Гозмана. Регистрация

Япония выразила протест России из-за названий Курильских островов

Политика

8

Япония выразила протест в связи с решением России дать пяти островам Курильского архипелага русские названия, сообщает японское агенство Kyodo.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что такое решение России противоречит позиции Японии.

Однако он подчеркнул, что ситуация не повлияет на дальнейшее развитие российско-японских отношений.

«Япония твердо намерена придерживаться переговорного процесса», — отметил он.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал приказ о присвоениии пяти островам Курильской гряды имен военных и государственных деятелей России.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин посетил Японию: тогда были подписаны документы, регламентирующие общую хозяйственную деятельность Японии и России на Курильских островах. 

Теги:
япония, россия, курилы

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera