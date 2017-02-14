Япония выразила протест России из-за названий Курильских островов
Япония выразила протест в связи с решением России дать пяти островам Курильского архипелага русские названия, сообщает японское агенство Kyodo.
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что такое решение России противоречит позиции Японии.
Однако он подчеркнул, что ситуация не повлияет на дальнейшее развитие российско-японских отношений.
«Япония твердо намерена придерживаться переговорного процесса», — отметил он.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал приказ о присвоениии пяти островам Курильской гряды имен военных и государственных деятелей России.
В декабре 2016 года президент России Владимир Путин посетил Японию: тогда были подписаны документы, регламентирующие общую хозяйственную деятельность Японии и России на Курильских островах.