Япония выразила протест в связи с решением России дать пяти островам Курильского архипелага русские названия, сообщает японское агенство Kyodo.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что такое решение России противоречит позиции Японии.

Однако он подчеркнул, что ситуация не повлияет на дальнейшее развитие российско-японских отношений.

«Япония твердо намерена придерживаться переговорного процесса», — отметил он.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал приказ о присвоениии пяти островам Курильской гряды имен военных и государственных деятелей России.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин посетил Японию: тогда были подписаны документы, регламентирующие общую хозяйственную деятельность Японии и России на Курильских островах.