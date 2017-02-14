У лидеров фракций Госдумы появятся по 30 дополнительных советников на общественных началах. Об этом рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, пишет РБК.

С соответствующим предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. В данный момент у депутатов есть по 40 помощников на общественных началах, к ним предлагают добавить еще по 30 человек, которые работали бы в регионах, где у фракции нет своего представителя.

«Это может быть депутат, который не избрался (в Госдуму –ред.), а избрался в региональный парламент», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы заверил, что никаких бюджетных затрат это не потребует, так как работа таких советников не оплачивается.

В конце января президент России Владимир Путин подписал указ о введении должности советников глав думских фракций. До этого такой штатной должности у руководителей парламентских объединений не было, у них были лишь помощники.

Ранее глава государства также подписал закон об увеличении числа штатных помощников депутата и сенатора с пяти до семи. Закон также повышает и суммарный бюджет на выплату заработной платы помощникам депутатов и сенаторов.