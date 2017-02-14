Мосгорсуд признал законным продление до конца апреля ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, рассказал «Новой газете» адвокат Марк Фейгин.

Заседание прошло в закрытом режиме, потому что дело Сущенко имеет гриф «совершенно секретно».

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«Я настаивал на домашнем аресте. Он мог бы находиться в гостевом доме посольства Украины. Мы представили гарантии его явки», — сказал Марк Фейгин, отметив, что суд отклонил его жалобу.

Адвокат также просил привлечь в качестве общественного защитника консула посольства Украины в Москве Геннадия Брескаленко. Судья Комлева также отказала стороне защиты.

По словам адвоката, правоохранительные органы отказывают Сущенко в свидании и телефонном разговоре с женой.

«Лишний раз доказывает, что дело политическое. Следуют одной общей цели, чтобы он был заложником», — добавил Фейгин.

Напомним, журналиста Романа Сущенко обвиняют в шпионаже. Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы. ФСБ сообщила о задержании Сущенко в октябре, назвав его «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины».