Новая газета

15.02.17

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Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту Роману Сущенко

Политика

Александра КопачеваКорреспондент

Мосгорсуд признал законным продление до конца апреля ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, рассказал «Новой газете» адвокат Марк Фейгин.

Заседание прошло в закрытом режиме, потому что дело Сущенко имеет гриф «совершенно секретно».

«Я настаивал на домашнем аресте. Он мог бы находиться в гостевом доме посольства Украины. Мы представили гарантии его явки», — сказал Марк Фейгин, отметив, что суд отклонил его жалобу.

Адвокат также просил привлечь в качестве общественного защитника консула посольства Украины в Москве Геннадия Брескаленко. Судья Комлева также отказала стороне защиты.

По словам адвоката, правоохранительные органы отказывают Сущенко в свидании и телефонном разговоре с женой.

«Лишний раз доказывает, что дело политическое. Следуют одной общей цели, чтобы он был заложником», — добавил Фейгин.

Напомним, журналиста Романа Сущенко обвиняют в шпионаже. Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы. ФСБ сообщила о задержании Сущенко в октябре, назвав его «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины».

Теги:
украина, суды, фейгин

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