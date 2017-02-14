Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства через социальные сети, сообщает официальный сайт ведомства.

По сообщению СК, с 28 января 14-летняя и 15-летняя девочки в социальных сетях ввели переписку с «неустановленными лицами». Неизвестные оказывали на школьниц «психологическое давление» и давали им «опасные для здоровья задания», «конечной целью которых было совершение самоубийства».

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«1 февраля 2017 года девочки решили свести счеты с жизнью, однако их попытка самоубийства была пресечена сотрудниками полиции. О том, что девочки собираются пойти на страшный шаг, стало известно из сообщения, поступившего в органы полиции от общественников из Краснодарского края, которые ведут борьбу с так называемыми "группами смерти"», — заявили в ведомстве.

В настоящее время по делу о доведении подростков до самоубийства под арестом находится один из администраторов так называемых «групп смерти» Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис. По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Ранее «Новая газета» рассказывала о так называемых «группах смерти» в социальных сетях, подталкивающих детей к суициду.

Андрей Дубровский