Защита Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к боевикам из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на 4,5 года, обжаловала в Верховном суде приговор, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Жалоба на решение судьи Московского окружного военного суд Александра Абабкова поступила в Верховный суд в понедельник, 13 февраля. Представитель суда Валерия Косович пока не уточняет, когда начнется рассмотрение жалобы.

В дело Карауловой вступил новый адвокат — Дагир Хасавов. К нему за помощью обратился отец осужденной.

«Сейчас я изучаю приговор и остальные материалы дела, а затем определюсь со стратегией защиты», — рассказал Хасавов ТАСС.

В декабре Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ и приговорил ее к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. По версии следствия, девушка собиралась присоединиться к группировке «Бадр» и стать смертницей.

В мае 2015 года Караулова сбежала из дома и улетела в Стамбул. Там ее встретили и отправили пересекать границу с Сирией. Однако в июне Караулову удалось задержать в районе сирийской границей и вернуть домой. В июле Следственный комитет решил не возбуждать против нее уголовное дело.

Однако осенью 2015-го Караулову арестовали, вскоре ей предъявили обвинение. Сама Караулова рассказала, что ехала в Сирию к своему возлюбленному.