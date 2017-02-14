Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поскольку пять безымянных островов Курильского архипелага принадлежат России, то и решение о присвоении им имен государственных деятелей и военных — суверенное право России.

«Мы высоко ценим новую позитивную динамику наших двусторонних отношений. Мы намерены поддерживать эту динамику. Но все-таки острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией Российской Федерацией», — сказал Песков на пресс-конференции.

Во вторник главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония по дипломатическим каналам подала ноту протеста против присвоения нескольким безымянным Курильским островам российских названий, отметив, что это противоречит позиции Японии.

Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, входящие в Курильскую гряду. Передача этих островов Японии была названа одним из условий заключения мирного договора с Россией, который не был подписан со времен Второй Мировой войны. Переговоры по российско-японскому миру вновь вошли в активную стадию в декабре 2016 года, когда Японию с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин.