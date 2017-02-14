Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Рязанской области. Им стал депутат Госдумы Николай Любимов, сообщаетcя на сайте Кремля.

До избрания в Госдуму Любимов был председателем законодательного собрания Калужской области, а также занимал пост вице-губернатора области.

Ранее во вторник глава Рязанской области Олег Ковалев подал президенту прошение об отставке. Телеканал «Дождь» сообщал, что решение об отставке Ковалева объясняется не трудностями в регионе, а состоянием его здоровья.

Он стал став четвертым уволившимся губернатором с начала месяца. Накануне ушел в отставку глава Новгородской области Сергей Митин. Врио губернатора назначен руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) 37-летний Андрей Никитин.

В понедельник, 6 февраля, в отставку ушел губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Позднее свой пост покинул глава Бурятии Вячеслав Наговицын.