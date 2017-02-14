Полиция Турции задержала предполагаемого организатора нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, передает Daily Sabah.

Мужчину задержали 12 февраля.

По информации издания, задержанный — гражданин Франции. Он арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулгадир Машарипов.

В субботу, 11 февраля, суд арестовал Абдулгадира Машарипова. Его признали виновным в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации» и «преднамеренном убийстве более одного лица».

Машарипов прошел боевую и террористическую подготовку в лагерях «Аль-Каиды», а позже примкнул к «Исламскому государству» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.