Новая газета

15.02.17

«Почему мы соглашаемся, чтобы они нами правили?» Лекция Леонида Гозмана. Регистрация

Yonhap: брата Ким Чен Ына убили отравленной иглой в Малайзии

Политика

3

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в Малайзии, сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпур. Источник рассказал, что две неизвестные женщины укололи Ким Чен Нама отравленной иглой. Они скрылись с места преступления.

В полиции рассказали, что гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу.

Ким Чон Нам — старший сын Ким Чен Ира и сводный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына.

Теги:
северная корея

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera