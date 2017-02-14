Брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в Малайзии, сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпур. Источник рассказал, что две неизвестные женщины укололи Ким Чен Нама отравленной иглой. Они скрылись с места преступления.

В полиции рассказали, что гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу.

Ким Чон Нам — старший сын Ким Чен Ира и сводный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына.