Специальная комиссия Министерства внутренних дел обнаружила в научных статьях сотрудников МВД заимствование чужих материалов без указания первоисточника. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте министерства.

Как рассказали в министерстве, в прошлом году редколлегия ведомственного издания «Вестник МВД России» выявила несколько фактов заимствования авторами материалов без указания источников. В МВД пояснили, что материалы, которые будут опубликованы в ведомственных изданиях, сначала проходят предварительное рецензирование.

«По результатам служебных проверок ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по остальным случаям служебные проверки на данный момент не завершены. Приняты меры к недопущению впредь подобных нарушений», — добавили в пресс-службе министерства.

Как сообщает Life со ссылкой на источники, плагиат обнаружили в научных статьях высокопоставленных сотрудников МВД. В частности, по данным издания, заимствования нашли в работах начальника управления обеспечения государственной защиты ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области Бориса Леонтьева, доцента университета МВД Петербурга полковника Ахмеда Ахмедова, а также в статьях врио заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, начальника Главного следственного управления полковник Андрея Неупокоева.