В 2015 и 2016 годах силовики предотвратили шесть терактов в Центральной федеральном округе. Об этом заявил председатель комитета Александр Бортников на заседании НАК в Москве, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.

«В 2015-2016 годах в округе предотвращено шесть преступлений террористической направленности. При этом пресечена преступная деятельность 21 бандита. Кроме того, задержаны 62 участника международных террористических организаций, ликвидировано 12 религиозно-экстремистских ячеек», — говорится в сообщении.

За минувшие два года в России также привлекли к уголовной ответственности 269 членов или сторонников религиозно-экстремистских ячеек.

На заседании Бортников отметил, что приоритетом в работе антитеррористических подрзаделений является противодействие распространению экстремизсма среди молодежи.

1 февраля стало известно, что в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали 37-летнего местного жителя, который планировал взорвать бомбу накануне новогодних праздников.

В конце января НАК отметил снижение террористической активности в России.