Новая газета

15.02.17

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КПРФ планирует исключить из партии экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Политика

«Новая газета»редакция

Член ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с «Новой газетой» сообщил, что бывший депутат Госдумы Денис Вороненков будет исключен из партии, если подтвердится факт наличия у него гражданства Украины.

Как сообщил Афонин в разговоре с «Новой газетой», необходимо соблюсти процедуру: в ближайшее время будет создана внутрипартийная комиссия, которая проведет расследование. Если факт наличия украинского гражданства у Вороненкова подтвердится, он будет исключен из партии в соответствии с законодательством России.

Ранее в интервью украинскому порталу, признанному в России экстремистским, Вороненков заявил, что получил украинское гражданство еще 6 декабря 2016, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.  

Напомним, что экс-депутат фракции КПРФ Денис Вороненков и его жена, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова-Игенбергс покинули страну и уехали в Киев.

В ближайшее время читайте на сайте «Новой газеты» расследование о жизни и деятельности Дениса Вороненкова.

Мария Константиниди

Теги:
эмиграция, депутаты, украина, госдума

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