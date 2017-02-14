Член ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с «Новой газетой» сообщил, что бывший депутат Госдумы Денис Вороненков будет исключен из партии, если подтвердится факт наличия у него гражданства Украины.

Как сообщил Афонин в разговоре с «Новой газетой», необходимо соблюсти процедуру: в ближайшее время будет создана внутрипартийная комиссия, которая проведет расследование. Если факт наличия украинского гражданства у Вороненкова подтвердится, он будет исключен из партии в соответствии с законодательством России.

Ранее в интервью украинскому порталу, признанному в России экстремистским, Вороненков заявил, что получил украинское гражданство еще 6 декабря 2016, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.

Напомним, что экс-депутат фракции КПРФ Денис Вороненков и его жена, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова-Игенбергс покинули страну и уехали в Киев.

В ближайшее время читайте на сайте «Новой газеты» расследование о жизни и деятельности Дениса Вороненкова.

Мария Константиниди