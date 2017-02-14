Министерство обороны изучило доклад «Атлантического совета», посвященный операции сирийских войск по освобождению Алеппо, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, в докладе нет «ничего нового», и все изложенные в нем обвинения «давно опровергнуты».

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«Складывается впечатление, что доклад верстался на основе годовых отчетов о растраченных бюджетах «сбитых летчиков» – его авторов: Bellingcat, Aleppo Media Center, Syrian American Medical Society, The White Helmets и других», — заявил спикер Минобороны.

Конашенков отметил, что в докладе не упоминаются факты, задокументированные российскими журналистами, нет сведений о заминированных школах, складах боеприпасов и огневых позициях в больницах или массовых захоронениях жителей.

«Всего того, что теперь осталось реальным жителям восточного Алеппо после отъезда в Идлиб этих клоунов в белых касках, — сказал Конашенков.

Доклад Breaking Aleppo («Разрушая Алеппо») был опубликован накануне. Авторы документа обвиняют российские и сирийские войска в неизбирательных ударах по мирным объектам в Алеппо, в частности, по больницам. Доклад подготовлен со ссылкой на данные организации «Сирийско-американское медицинское общество» (Syrian American Medical Society).

В период с июня по декабрь 2016 года в Сирии зафиксировано 172 атаки на больницы, из которых 42% пришлись на территории, подконтрольные мятежникам в Алеппо.