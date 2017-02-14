Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в 50 тысяч 600 евро сестре погибшего в Бугурусланском РОВД Оренбургской области Василия Лямова, сообщает «Комитет по предотвращению пыток».

Напомним, 19 декабря 2005 года участковый уполномоченный Валерий Прытков задержал и избил 23-летнего жителя села Аксаково Лямова. Затем мужчину доставили в Бугурусланский отдел полиции, где он «пролежал на полу в вестибюле отдела милиции на глазах постового и оперативного дежурного» несколько часов. «Скорая», согласно сообщению Комитета по предотвращению пыток, вызванная с большим опозданием, констатировала смерть задержанного.

Позднее эксперты Оренбургского областного бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили на теле погибшего «кровоподтёки и ссадины лица, мягких тканей головы, кровоизлияние в мозг, разрывы в шейных позвонках и множество других травм». Эксперты установили, что «смерть наступила в результате перелома шейных позвонков после того, как потерпевшему отвели голову до упора назад и резко повернули вправо».

Согласно сообщению «комитета по предотвращению пыток», суд, длившийся пять лет, не установил, что смертельную травму нанес именно участковый уполномоченный Прытков. В 2011 году полицейского признали «виновным в превышении должностных полномочий, сопряженном с применением насилия, специальных средств, а также повлекшем тяжкие последствия». Прыткова приговорили к 3 годам колонии общего режима.

«За пять лет с момента предъявления обвинения Прытков не был отстранен от службы, более того — повышен в звании до подполковника, благополучно оформил льготную пенсию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Спустя почти 8 лет родственникам погибшего выплатили компенсацию в размере 680 тысяч рублей.

В 2012 году Комитет по предотвращению пыток направил жалобу в Европейский суд по правам человека. В итоге ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статьи 2 (право на жизнь) и 3 (запрет на пытки) Европейский конвенции по правам человека и присудил сестре погибшего Любови Масловой компенсацию морального вреда.

Андрей Дубровский