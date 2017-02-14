Хостинский районный суд города Сочи оштрафовал «Южный правозащитный центр» на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента», сообщил в своем твиттере председатель центра Семен Симонов.

«Южный правозащитный центр» включен в список «иностранных агентов» в декабре прошлого года. Напомним, чтобы попасть в этот реестр НКО должно иметь иностранное финансирование и заниматься политической деятельностью.

Как рассказал «Новой газете» адвокат «Агоры» Александр Попков, на заседании 14 февраля он не присутствовал, так как был занят на другом процессе. Несмотря на то, что Попков заранее предупредил суд о занятости, заседание не было перенесено, что фактически оставило Симонова без защиты.

В суде не были приведены никакие доказательства иностранного финансирования, кроме устного утверждения представителя Минюста о том, что Симонов якобы получал деньги от некой питерской организации, которая уже является иностранным агентом. Попков подчеркнул, что легальных способов получить такую информацию не существует.

Политической деятельностью обвинение назвали доклад «Южного правозащитного центра» о сочинских апатридах и проверка отделов полиции на наличие кулеров и телефонов горячей линии.

На конец ноября 2016 в России 148 некоммерческих организаций были признаны «иностранными агентами», об этом сообщается в докладе фонда «Общественный вердикт».

Мария Константиниди