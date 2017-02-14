Журналистку Ксению Соколову избрали президентом фонда «Справедливая помощь», созданного Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза). Об этом сообщает РИА Новости.

Члены общего собрания фонда единогласно проголосовали за кандидатуру Соколовой. Она являлась подругой Елизаветы Глинки и была попечителем фонда.

«Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом "Справедливой помощи". Это большая честь и огромная ответственность», — сказала Соколова.

Она добавила, что Доктора Лизу невозможно заменить, но лучшей памятью о ней будет сохранение и продолжение ее дела.

Также в фонде выбрали руководителя проектов по оказанию помощи детям Донбасса и Сирии. Им стала сотрудница «Справедливой помощи» Наталья Авилова.

До 2012 года Соколова была заместителем главреда российской версии журнала GQ. В августе прошлого года Соколова заняла пост главного редактора журнала Esquire. В октябре ее сменил писатель Сергей Минаев.

Фонд «Справедливая помощь» был создан в 2007 году для оказания помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. Основатель фонда и его президент Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в декабре 2016 года. Она находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, который упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим.