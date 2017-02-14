В Саратове в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за комментарий в социальной сети «ВКонтакте», который, по мнению следователей, оскорбляет представителей русской нации и лиц группы «ватники». Об этом сегодня сообщил правозащитник Павел Чиков.

Подробности дела пока неизвестны. Есть информация лишь о том, что дело заведено по статье о «возбуждении ненависти либо вражды».

По сведениям правозащитного центра «Сова», обвиняемым является 19-летний Александр Гозенко. Комментарий, который стал причиной уголовного преследования, молодой человек опубликовал под одним из постов на собственной странице во «ВКонтакте». Юноше грозит до 5 лет лишения свободы.

Накануне уголовное дело завели в отношении 16-летнего жителя Тюменской области, который создал во «ВКонтакте» некое сообщество, которое якобы унижает человеческое достоинство «представителей власти». Школьнику, также грозит до пяти лет колонии, сообщает радио «Свобода».

Всего, по данным Международной правозащитной группы «Агора», только за 2016 год в России за репосты, записи и комментарии в социальных сетях были осуждены почти 300 человек, 29 из них были приговорены к реальным срокам лишения свободы.