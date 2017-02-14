В министерстве обороны России назвали ошибкой опубливанный на сайте госзакупок тендер на изготовление более 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии.

«Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тысяч ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в ведомстве подтвердили, что проводят «закупочные процедуры, предусматривающие изготовление медалей в количестве двух тысяч экземпляров».

На сайте госзакупок действительно указано, что министерство объявило тендер на закупку более 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии.

Из материалов следовало, что 20 тысяч медалей будут вручены «участникам военной операции в Сирии», еще 50 медалей — «за освобождение Пальмиры» и 50 — «за разминирование Пальмиры».

В прошлом году Минобороны также проводило аукцион, правда, тогда требовалось изготовить 10,3 тысячи медалей для участников операции в Сирии.