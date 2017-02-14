Россия увеличит в текущем году финансирование программы тестирования спортсменов на допинг в два раза, передает Интерфакс со ссылкой на министра спорта Виталия Мутко.

Таким образом, число анализов будет доведено до 6 тысяч. Этим в России занимается Британская антидопинговая служба. В 2016 году она провела 3100 проб, они выявили 21 нарушение, в том числе 10 случаев применения запрещенных препаратов.

«Мы увеличим финансирование, Британская антидопинговая служба будет уже брать около шести тысяч проб у спортсменов», — объявил Мутко.

Вице-премьер вновь отверг обвинения в существовании некой поддержки на государственном уровне допинга в спорте. «Надеюсь, что в течение 2017 году все увидят, что нет никакой государственной программы, никто никого не покрывает и не прячет. Борьба с допингом не должна лежать в плоскости политики, должна быть прагматичная, простая работа. Нарушил правила — неси ответственность», — заявил он.

О том, что министерство спорта планирует увеличить число допинг-тестов стало известно ранее в феврале. Контракт на забор проб британцами уже подписан.