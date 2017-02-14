Осужденный за участие в Автономной боевой террористической организации (АБТО) Иван Асташин, отбывающий в Норильске 10-летний срок лишения свободы, обратился в Конституционный суд с просьбой пересмотреть положения Уголовно-исполнительного кодекса. Согласно этим нормам, ФСИН оставляет за собой право выбирать колонии для осужденных, отбывающих наказание за преступления против общественной безопасности.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Андрей Лепехин, практика этапирования в отдаленные колонии осложняет проведение свиданий с родственниками, чем нарушает право заключенных на уважение к частной жизни.

«Если государство планирует не только покарать человека, но и исправить его, то оно должно заниматься сохранением семейных отношений, а, следовательно, предоставлять право на личные свидания. Практика, существующая сегодня, не предусматривает сохранение семейных отношений осужденных», — убежден Андрей Лепехин.

Решение об этапировании ФСИН принимает негласно, что, по мнению Лепехина, так же нарушает права заключенных.

Адвокат отметил, что «по общему правилу» осужденные отбывают срок в учреждениях в регионе, в котором они жили или были осуждены. Закон делает исключение лишь для тех, кто был осужден по статьям о терроризме, экстремизме и других преступлениях против общественной безопасности.

По словам Андрея Лепехина, подобная практика этапирования существует в частности для того, чтобы «кормить» «северные колонии». Сотрудники ФСИН, работающие на дальнем севере, получают повышенную зарплату и раньше уходят на пенсию.

Напомним, в 2012 году Ивана Асташина приговорили к 12 с половиной годам колонии за серию поджогов. Позже Верховный суд сократил срок до 9 лет и 9 месяцев. Помимо Асташина были осуждены еще девять человек. Всех их обвиняли в террористическом акте, незаконном обороте оружия, призывам к экстремистской деятельности.

Первоначально Асташина направили в ИК-17 в Красноярске, а позже перевели в ИК-15 Норильска, которая находится за полярным кругом.

Андрей Дубровский