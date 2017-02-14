Федеральная антимонопольная служба завела семь административных дел по итогам внеплановой проверки исполнения государственного контракта на ремонт крейсера «Аврора».

КМЗ и его директор как должностное лицо были оштрафованы на 105 и 15 тысяч рублей соответственно за предоставление в петербургское управление ФАС недостоверных сведений.

Как сообщили в ФАС, завод заключил договоры на выполнение ряда работ без объявления конкурса. Например, один такой контракт был заключен на сумму 10,3 миллиона рублей, а другой — на 11,5 млн.

Также ФАС установила, что процедура госзакупок была нарушена при заключении контракта на поставку кондиционеров, общая сумма которого превысила 50 млн. Однако решение о возбуждении дела по этому эпизоду пока не принято.

Также указывается, что предоставленных заводом документах значилось, что асфальтирование проводилось в рамках исполнения государственного контракта на ремонт «Авроры», заключенного с Минобороны. Однако позже выяснилось, что работы производились в рамках другого госконтракта — на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы.