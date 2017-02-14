Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала от властей Украины активных действий для расследования атак на редакции телеканалов М1 и М2 в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунью Миятович.

«Эти атаки явно были направлены на устрашение представителей средств массовой информации, это нельзя терпеть», — подчеркнула Миятович.

По словам эмиссара ОБСЕ, конкретные действия правительства «помогут прекратить запугивание журналистов», что значительно облегчит их профессиональную деятельность.

Речь идет о попытках поджога офисов музыкальных телеканалов М1 и М2 27 января и 10 февраля соответственно. Также в воскресенье, 12 февраля, неизвестные подожгли машину главного редактора новостного портала 5692.com.ua и газеты «Город 5692» Сергея Гузя.

13 февраля руководство компании «Теледин» обратилось в СБУ, МВД и Национальный совет по вопросам телевидения. В письме руководство телеканала заявило, что неизвестные дважды с начала года подожгли офисы принадлежащих ей телеканалов.

«Профессионализм силовых структур — единственное, что можно противопоставить дерзости подонков, которые, используя патриотические лозунги, считают себя абсолютно безнаказанными и воспринимают свободу, добытую сотнями и тысячами погибших настоящих украинцев, как право творить постыдные поступки», — говорится в заявлении.