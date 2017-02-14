СМИ: экс-депутат Вороненков решил стать губернатором Одесской области
Бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков собирается претендовать на пост губернатора Одесской области, передает Интерфакс со ссылкой на главу ЦК КПРФ Владимира Кашина.
«Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу», — утверждает Кашин. По его словам, эту информацию он получил от нескольких источников. Зампред КПРФ добавил, что своими действиями Вороненков «сам себя исключил из партии».
В среду Вороненков подтвердил свое полученное недавно украинское гражданство. Депутатские полномочия Вороненкова закончились 4 декабря, и уже через два дня он стал гражданином Украины.
В настоящее время экс-депутат живет в Киеве, он переехал туда вместе со своей супругой, оперной певицей и экс-депутатом Марией Максаковой.
В интервью украинскому изданию «Цензор.Нет» Вороненков сравнил политическую ситуацию в России с «нацистской Германией Гитлера».
Экс-депутат Вороненков по собственной инициативе дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента Виктора Януковича. Он частично подтвердил показания, которые ранее дал другой экс-депутат, Илья Пономарев, получивший вид на жительство на Украине.