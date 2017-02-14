Бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков собирается претендовать на пост губернатора Одесской области, передает Интерфакс со ссылкой на главу ЦК КПРФ Владимира Кашина.

«Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу», — утверждает Кашин. По его словам, эту информацию он получил от нескольких источников. Зампред КПРФ добавил, что своими действиями Вороненков «сам себя исключил из партии».

В среду Вороненков подтвердил свое полученное недавно украинское гражданство. Депутатские полномочия Вороненкова закончились 4 декабря, и уже через два дня он стал гражданином Украины.

В настоящее время экс-депутат живет в Киеве, он переехал туда вместе со своей супругой, оперной певицей и экс-депутатом Марией Максаковой.

В интервью украинскому изданию «Цензор.Нет» Вороненков сравнил политическую ситуацию в России с «нацистской Германией Гитлера».

Экс-депутат Вороненков по собственной инициативе дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента Виктора Януковича. Он частично подтвердил показания, которые ранее дал другой экс-депутат, Илья Пономарев, получивший вид на жительство на Украине.