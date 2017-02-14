Прокуратура открыла дело об административном правонарушении в отношении РЖД (ОАО «Российские железные дороги») после проверки ж/д станции Домодедово на предмет ее доступности и безопасности для лиц с ограниченными возможностями.

В сообщении указывается, что станция не в полной мере соответствует требованиям законодательства о социальной защите прав инвалидов. Среди выявленных нарушений — отсутствие подъемной платформы, пандусов для подъема инвалидов-колясочников, тактильных наземных указателей.

Руководству Московской железной дороги — филиала ОАО РЖД — было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«Кроме того, прокуратурой в отношении ОАО "РЖД" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов транспортной и социальной инфраструктур)», — сообщается на сайте ведомства. Материал проверки направлен мировому судье судебного участка №382 в Красносельском районе Москвы.

В самой компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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В январе РЖД сообщало, что планирует потратить 1 млрд рублей на создание положительного имиджа.