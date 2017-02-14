Суд продлил арест топ-менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову, а также руководителю одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергею Михайлову и его подчиненному Дмитрию Докучаеву. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат одного из подсудимых Иван Павлов.

Он отказался пояснить, какой суд принимал данное решение, а также о каком именно сроке продления идет речь, сославшись на то, что после публикации этих данных будет понятно имя его подзащитного.

«Да, все эти меры пресечения рассматриваются совершенно формально и обоснования необходимости продления ареста просто штампуются», — сказал Павлов.

По информации источников информационного агентства ТАСС, срок ареста обвиняемым продлен еще на несколько месяцев.

По данным следствия, подозреваемые имеют отношение к «анонимному интернационалу» хакеров «Шалтай-Болтай». Фигуранты уголовного дела обвиняются в государственной измене. Как считают следователи, обвиняемые передавали США сведения, составляющие государственную тайну.