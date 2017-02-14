Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил России возвращать на родину гражданина Сирии. Об этом говорится в постановлении суда.

Как отмечается в документе, российские власти нарушили статью 2 (право на жизнь) и статью 3 (запрет пыток) Европейской конвенции по правам человека. По мнению суда, истец не может быть депортирован, поскольку ему невозможно гарантировать безопасность в Сирии из-за продолжающихся там боевых действий.

Отмечается, что гражданин Сирии прибыл в Россию в 2011 году по временной туристической визе. Впоследствии он создал семью с российской гражданкой, но был задержан из-за истечения срока визы. Власти России отказали ему в предоставлении убежища и намеревались его депортировать.

Теперь Россия должна возместить истцу моральный ущерб в размере 7,5 тысяч евро и 1,5 тысячи евро в качестве возмещения судебных расходов.