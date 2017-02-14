В Ростуризме сотрудники Следственного комитета и управления ФСБ по Краснодарскому краю провели обыски. Данную информацию агентству Интерфакс подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня представители правоохранительных органов действительно проводили соответствующие мероприятия», — сказали в Ростуризме, подчеркнув, что «это не связано с деятельностью ведомства».

Источник в туротрасли сообщил агентству, что обыски были проведены в рамках расследования деятельности Евгения Кудели, действующего советника главы Ростуризма Олега Сафонова, на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, который он занимал до 1 июля 2016 года. По его данным, Куделя задержан.

Евгений Куделя занимал пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия с 1 января 2016 года. Летом он ушел в отставку после того, как накануне на совещании в Ейске губернатор Краснодарского края возложил на министра ответственность за ряд системных упущений в курируемой им отрасли. В частности, не решаемые годами проблемы организации бесперебойного снабжения курортных здравниц местной сельскохозяйственной продукцией, легализации частных мини-гостиниц, безопасности и качества услуг, предоставляемых отдыхающим.