В Ингушетии создали совет по профилактической работе с родственниками участников и жертв вооруженных конфликтов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Первый в стране общественный совет по работе с родственниками членов незаконных вооруженных формирований создан по инициативе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Данная структура образована в целях профилактики распространения экстремизма и терроризма в молодежной среде, вовлечения в общественную жизнь семей, находящихся в группе риска и оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы.

Председателем совета стала Асет Евлоева, более 6 лет возглавляющая родительский комитет в одной из крупнейших школ в Назрани. В состав организации вошли религиозные и общественные деятели, члены антитеррористических комиссий, а также чиновники.

Отмечается, что Совет будет заниматься организацией образовательных, культурных, спортивных мероприятий с участием детей погибших сотрудников правоохранительных органов, и детей участников незаконных вооруженных формирований. Как пишет Интерфакс, в республике более 100 семей, с которыми будет проводиться данная работа.