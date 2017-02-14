«Ведомости» сообщили о возможном назначении Плигина главой ФССП
Бывший депутат Государственной думы по конституционному законодательству Владимир Плигин может стать руководителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Собеседник в Госдуме рассказал, что Плигина позовут на место директора ФССП Артура Парфенчикова», — сообщает издание.
Ранее «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила, что Парфенчиков может стать преемником главы Карелии Александра Худилайнена, который, как предполагается, уйдет в отставку на этой неделе.
Неоднократно деятельность ФССП, возглавляемой Парфенчиковым, и сам он становились героями публикаций «Новой газеты». Недавно мы рассказывали о том, как руководство службы судебных приставов поощряют квартирами — похоже, нарушая целый ряд необходимых для предоставления таких субсидий условий.