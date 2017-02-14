Бывший депутат Государственной думы по конституционному законодательству Владимир Плигин может стать руководителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Собеседник в Госдуме рассказал, что Плигина позовут на место директора ФССП Артура Парфенчикова», — сообщает издание.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила, что Парфенчиков может стать преемником главы Карелии Александра Худилайнена, который, как предполагается, уйдет в отставку на этой неделе.

Неоднократно деятельность ФССП, возглавляемой Парфенчиковым, и сам он становились героями публикаций «Новой газеты». Недавно мы рассказывали о том, как руководство службы судебных приставов поощряют квартирами — похоже, нарушая целый ряд необходимых для предоставления таких субсидий условий.