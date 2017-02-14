Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что существующая политика санкций против России останется в силе. Об этом пишет РИА Новости.

«Наши текущие санкционные программы остаются в силе. Я бы сказал, что санкции — это важный инструмент, который мы продолжим рассматривать в отношении разных стран», — заявил Мнучин журналистам.

Напомним, ранее во вторник советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн ушел с поста из-за телефонных контактов с российским послом по поводу санкций в отношении России. Поскольку беседы имели место до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать санкции с дипломатическим представителем.