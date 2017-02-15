Получивший гражданство Украины бывший депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск, утверждают источники газеты «Коммерсант».

По данным источников, Следственный комитет привлек Вороненкова в качестве обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве. Активизировать старое дело решено было в декабре 2016 года, после истечения депутатских полномочий Вороненкова, пишет издание.

Как сообщала «Новая газета», скорее всего, Россию экс-депутат покинул после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По этому делу был осужден знакомый Вороненкова Виталий Качур, который в своих показаниях подробно рассказывал об обстоятельствах приобретения здания.

«Вороненков сообщил, что здание стоит 5 млн долларов, но они продают его за 2 млн долларов», — заявлял Качур.

Два знакомых Вороненкова, не связанных друг с другом, подтвердили «Новой газете» эти показания Качура. Они сообщили, что эти деньги якобы требовались кандидату в депутаты для финансирования предвыборной кампании, что «является обычной практикой при выборах в Госдуму».

Подробнее об этом читайте в расследовании «Новой газеты».

Во вторник член ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с «Новой газетой» сообщил, что Вороненков будет исключен из партии, если подтвердится факт наличия у него гражданства Украины.

Сам Вороненков заявил, что получил украинское гражданство еще 6 декабря 2016, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. По сообщениям источников «Новой газеты», гражданство Вороненкову было выдано личным указом президента Петра Порошенко.