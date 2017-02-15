Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, который ушел в отставку из-за контактов с российским дипломатом, рассказал о подробностях его беседы с послом России в США Сергеем Кисляком, сообщает издание The Daily Caller.

По его словам, в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года он говорил с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций.

«Это было, по сути, так: „Я знаю, что это произошло. Мы изучим все“. Я никогда не говорил ничего вроде: „Мы собираемся пересмотреть санкции“ или что-то подобное», — сказал Флинн.

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Он подчеркнул, что во время беседы с Кисляком «не переходил никаких границ».

«Если бы я это сделал, поверьте, ФБР бы схватила меня за горло, а мой допуск к секретной информации был бы отозван», — заверил он.

Советник Трампа Майкл Флинн ушел в отставку накануне. Спецслужбы США обнаружили нарушения в его контактах с представителями России. Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна Кисляком, в котором обсуждались санкции. Как писали СМИ, Флинн пять раз созванивался с российским послом 29 декабря, в день, когда администрация Барака Обамы наложила очередные санкции на Россию.

Звонки состоялись в декабре, до инаугурации Трампа. Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать вопросы о санкциях с дипломатическим представителем.