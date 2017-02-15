Стоимость третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», которую строят к чемпионату мира по футболу 2018 года,выросла на 60% . Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росавиации.

Представитель Росавиации пояснил, что рост затрат с 35,5 до 55 миллиардов рублей связан «с покрытием инфляции в период строительства, изменением ряда технических решений, с включением в проект работ по переустройству магистральных газопроводов и подготовке территории строительства».

При этом в ведомстве рассказали, что все необходимые средства уже найдены — 20 миллиардов рублей будут перераспределены за счет других проектов Росавиации. Однако, пишут «Ведомости», часть инфраструктуры полосы к чемпионату построить не успеют. Ко времени чемпионата в эксплуатацию будет введена только сама полоса, часть магистральной и три рулежные дорожки.

Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорте «Шереметьево» строят с 2011 года. Всего в федеральной целевой программе на 2011-2020 годы на нее было заложено 35,5 миллиарда рублей. Первые два контракта были заключены со структурами корпорации «Трансстрой», однако из-за медленного темпа работ контракты были расторгнуты. Достраивать полосу поручили компании «Трансстроймеханизация». На это было выделено 17,5 миллиарда рублей.