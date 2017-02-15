Правительство утвердило план приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

План предусматривает приватизацию находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов (федеральных государственных унитарных предприятий), а также доли участия государства в 10 обществах с ограниченной ответственностью и более 1 тысячи объектов другого имущества государственной казны.

В список, в частности, вошли ВТБ, государственный пакет в котором планируется сократить до 25% плюс одна акция, «Алроса», где госпакет уменьшится до 29% плюс одна акция, а также в «Совкомфлоте». При этом в финальный план не вошли продажа доли в РЖД и еще 10% в нефтяной компании «Роснефть».

Предполагается, что ежегодные поступления в бюджет от приватизации федерального имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний составят 5,6 млрд руб.