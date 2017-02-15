Члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в течение года неоднократно контактировали с представителями российской разведки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента.

По данным газеты, американская разведка узнала об этих телефонных контактах, когда спецслужбы США искали доказательства вмешательства России в выборы. В публикации называются имена двух представителей команды Трампа, которые контактировали с Россией — это бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Сам Манафорт отверг свою связь с российском разведкой и правительством и назвал эти сведения «абсурдом».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя информацию о переговорах, заявил, что никто из штаба Трампа не общался с представителями России.

Накануне советник Трампа Майкл Флинн ушел в отставку. Спецслужбы США обнаружили нарушения в его контактах с представителями России. Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с российским послом Сергеем Кисляком, в котором обсуждались санкции. Как писали СМИ, Флинн пять раз созванивался с российским послом 29 декабря, в день, когда администрация Барака Обамы наложила очередные санкции на Россию.

Звонки состоялись в декабре, до инаугурации Трампа. Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать вопросы о санкциях с дипломатическим представителем.