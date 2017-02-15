Министерство экономического развития и министерство финансов договорились снизить прямые налоги на труд, а потери бюджета компенсировать ростом налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК.

В качестве основного сценария предполагается снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 21% и компенсирующее повышение НДС с 18 до 21%. При этом источники издания указывают, что говорить о полном согласовании позиций ведомств пока рано, так как необходимо просчитать все последствия и оценить влияние таких изменений на экономику и бизнес.

При этом эксперт экономической группы Александра Суслина пояснила «Ведомостям», что схема 21/21 приведет к недополучению 682 миллиардов рублей федеральным бюджетом.

В январе Минфин предложил ввести запрет на оплату крупных покупок наличными деньгами. Тогда министр финансов Антон Силуанов объяснил, что эта мера поможет «обелить» экономику.

« За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной», — отмечал министр.