Новая газета

Глава Карелии Александр Худилайнен ушел в отставку

Политика

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Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о решении досрочно сложить полномочия, передает Интерфакс.

Предполагается, что имя исполняющего обязанности главы региона будет названо в ближайшее время. По словам источников, преемником главы Карелии может стать директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

Худилайнен стал пятым уволившимся губернатором с начала месяца. Во вторник прошение об оставке подал  глава Рязанской области Олег Ковалев. До него в отставку ушел глава Новгородской области Сергей Митин. 

6 февраля своих постов лишились губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

О предстоящей отставке этих губернаторов ранее сообщала газета «Ведомости». Издание также сообщало о возможной отставке глав пяти регионов.При этом с списке издания также был глава Свердловской области Евгений Куйвашев и Ивановской области Павел Коньков.

Теги:
отставка, карелия

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