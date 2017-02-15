Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о решении досрочно сложить полномочия, передает Интерфакс.

Предполагается, что имя исполняющего обязанности главы региона будет названо в ближайшее время. По словам источников, преемником главы Карелии может стать директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

Худилайнен стал пятым уволившимся губернатором с начала месяца. Во вторник прошение об оставке подал глава Рязанской области Олег Ковалев. До него в отставку ушел глава Новгородской области Сергей Митин.

6 февраля своих постов лишились губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

О предстоящей отставке этих губернаторов ранее сообщала газета «Ведомости». Издание также сообщало о возможной отставке глав пяти регионов.При этом с списке издания также был глава Свердловской области Евгений Куйвашев и Ивановской области Павел Коньков.